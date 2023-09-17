بصورة مؤثرة.. مادونا تدعم ضحايا زلزال المغرب وتكشف عن تبرعها بمبلغ مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت النجمة العالمية، مادونا ضحايا زلزال المغرب الذي وقع منذ أيام وأسفر عن العديد من الخسائر البشرية والممتلكات العامة.

ونشرت "مادونا" صورة مؤثرة لإحدى السيدات في المغرب وهي تبكي على ما حدث هناك وذلك عبر استوري حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

وعلقت "مادونا" قائلة: "المغرب تحتل مكانة خاصة في قلبي، والبلاد مرت بزلزال هو الأصعب منذ 60 عامًا، وسأقوم فورًا بالتبرع لمساعدة ومساندة المجهودات التي تبذل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هناك".

كما نشرت صورة أخرى خلال زيارة سابقة لها بالمغرب وعلقت عليها قائلة: "لن انسى أبدًا اللحظات الجميلة التي شاركتها مع أصدقائي وعائلتي في المغرب ياله من مكان ساحر وجميل، أرجوكم ساعدوهم بأي طريقة ممكنة".

ودعم العديد من نجوم هوليوود مؤخرًا مصابي وضحايا زلزال المغرب منهم النجم العالمي، ويل سميث والذي طالب متابعيه بدعم والتبرع لمصابي الزلزال.

وكشفت "مادونا" مؤخرًا عن بيع قصرها الفاخر في مدينة هيدن هيلز بمدينة كاليفورنيا الأمريكية بمبلغ يقدر بـ 23 مليون دولار.