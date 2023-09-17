شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوي.. 28 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب أحمد علي الحجار حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى يوم 28 شهر سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا من المفاجآت.

وقال مؤخرًا أحمد علي الحجار نجل الفنان على الحجار، إن سبب عدم غنائه أغانى لوالده هو أنه يحاول الابتعاد عن المقارنة بينه وبين أبيه، متابعا: المقارنة بينى وبين والدى تحدث بالفعل ولكن أحاول الابتعاد عنها.

ورد أحمد على الحجار، على سؤال الإعلامية منى الشاذلى بشأن هل والدك يتفهم هذا السبب؟، قال خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: والدى متفهم السبب.

وعقب الفنان على الحجار على حديث ابنه قائلا: ابنى حتى يصبح لديه أغانيه الخاصة، منذ أن كان يعرف النطق غنى لى كثيرا، فزهق، وشبع واكتفى لابد أن يجد شيء أخر.

وتابع الفنان على الحجار، متحدثًا عن ابنه: أحمد شخصيته قوية، وصوته لا يؤثر عليه أحد ولا يريد أن يعطله أحد.