خالد الصاوي يتحدث عن رأيه في الزواج.. وهذا ما يقوله

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري خالد الصاوي انه تزوج في عمر متأخر اذ كان يبلغ 48 سنة عندما تزوج، وعن رأيه في الزواج يجد الصاوي ان السعادة هي في الحياة مع المرأة فهو كان يعيش بصورة مهملة قبل زواجه كما تحدث خلال لقائه في برنامج "في الصالة" عن كيفية الحفاظ على علاقة زوجية تتوافق مع طبيعة عمل الزوجين.



وقال الصاوي ان الشعور بالراحة داخل المنزل اساس في استمرار الحياة الزوجية وان غابت الراحة فمن الافضل الانفصال مستشهداً بآية قرآنية : "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ".