ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري آخر اغنية من البومه يا رايق تحت عنوان "يا سفينة" على يوتيوب منذ ما يقارب العشرة ايام، الاغنية تلاقي نجاحاً كبيراً اذ تخطت المليون مشاهدة.
الاغنية من كلمات محمود فاروق والحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.
وتقول كلماتها
بوصلة شاكك في اتجاهها
دوامات في البحر جاية
واللي بطمنلي قلبي
في السفر صورتك معايا
توهة والمشهد ضبابي
كل ما دا الليل يليل
يمكن الحيلة قليلة
بس أملي مش قليل
رايحة بينا فين يا رحلة
وفين هترسي يا سفينة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - بعد أسبوع على طرحها.. حمزة نمرة يتخطى هذا الرقم بـ"يا سفنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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