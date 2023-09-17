بالفيديو - بعد أسبوع على طرحها.. حمزة نمرة يتخطى هذا الرقم بـ"يا سفنية"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري آخر اغنية من البومه يا رايق تحت عنوان "يا سفينة" على يوتيوب منذ ما يقارب العشرة ايام، الاغنية تلاقي نجاحاً كبيراً اذ تخطت المليون مشاهدة.

الاغنية من كلمات محمود فاروق والحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلماتها

بوصلة شاكك في اتجاهها

دوامات في البحر جاية

واللي بطمنلي قلبي

في السفر صورتك معايا

توهة والمشهد ضبابي

كل ما دا الليل يليل

يمكن الحيلة قليلة

بس أملي مش قليل

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة