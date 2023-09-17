بالصورة - سارة جيسيكا باركر تتألق بفستان أخضر في إحدى السهرات

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر الى جانب زوجها ماثيو برودريك في احدى السهرات في لندن، حيث اعتمدت الممثلة المشهورة بحسها العالي في الموضة فستاناً باللون الاخضر متألقًا للسهرة، يميزه شق يصل الى الفخذ يضفي على الفستان مظهراً دراماتيكياً.
كما ميز الفستان ياقته المنسدلة على شكل V واكمام فضفاضة تضمن لمظهر باركر التميز بين الحاضرين في السهرة. تركت شعرها الناعم متموجاً يتناغم بشكل مثالي مع الفستان وأضفت لمسة من اللمعان مع حذاء ذو كعب معدني بأربطة.
لكن الغلامور لم يتوقف عند باركر وبرودريك اذ كان العديد من المشاهير حاضرين بأناقتهم خلال السهرة.
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