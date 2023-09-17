شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أحداث الجزء الأول من مسلسل "ريفو" قبل عرضه على cbc فى سبتمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الجزء الأول من مسلسل "ريفو" على قناة cbc يوم 23 سبتمبر الشهر الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء. كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

الجزء الأول من العمل عرض فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وفى الجزء الأول من المسلسل عشنا من البداية تكوين فرقة ريفو، وكيف جمع شادى "أمير عيد" فرقته وكيف أطلق على الفرقة اسم ريفو وكفاحهم من أول تجمعهم في جراج "ماجد جورج" تامر هاشم وفعل ما في وسعهم لمعرفه الجمهور بهم وغناءهم في مسابقة في النادى كما تسعى "مريم حسن فخر الدين" ركين سعد اكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، وتنتهى الحلقة العاشرة بشكل مشوق عندما تعرف مريم " ركين سعد" أن والدتها ليلى "إيفا" لتستكمل الأحداث في الجزء الثانى.