شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للزعيم وملك الترسو بمناسبة مرور 40 عامًا على فيلم "الغول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد، 40 عامًا على "الغول"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 17 سبتمبر 1983، وما زال الفيلم يشاهده الجميع وقت عرضه على شاشات التليفزيون كأنهم يشاهدونه لأول مرة لما فيه من مبارزة فنية رائعة بين نجومه وهم فريد شوقى ونيللى والزعيم عادل إمام، ومن الصور النادرة للفيلم ملك التيرسو فريد شوقى وهو يقبل رأس الزعيم عادل إمام في كواليس تصوير الفيلم.

وفيلم "الغول" من بطولة عادل إمام، نيللى، فريد شوقى، وحاتم ذو الفقار، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.

وتدور الأحداث حول "عادل" صحفى شاب، يتردد بصفة مستمرة على أحد البارات، وهناك تقع أمامه إحدى جرائم القتل، ولكن يتمكن الجانى من الهرب من العقاب نظرا لسطوة ونفوذ أبيه رجل الأعمال فهمى الكاشف، ولكن عادل ينجح فى الوصول للشاهدة الوحيدة ويقنعها بتقديم أقوالها أمام المحكمة، وفى نفس الوقت يقع فى غرام "مشيرة" ابنة فهمى الكاشف، والتى تساعده فى الوصول للحقيقة، ولكن يتمكن فهمى الكاشف من إنقاذ ابنه مرة أخرى، فيصاب عادل بالإحباط ويقوم بقتله وسط رجاله.