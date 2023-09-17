دانية شافعي تودع العزوبية بسهرة فخمة وتظهر بروب النوم مع صديقاتها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت دانية شافعي مقدمة برامج MBC 3 السابقة العزوبية قبل ايام قليلة من زواجها بعدما كانت قد أعلنت خطوبتها قبل أشهر.



وخطفت دانية الشافعي، الأنظار إليها خلال السهرة وارتدت فستاناً أبيضاً قصيرا كما خضعت لجلسة تصوير مع صديقاتها وظهرت بروب النوم المنسقة الخاصة بالعروس وصديقاتها باللونين الابيض والزهري وشاركت بعض المقاطع من كواليس الحفلة ومن الحفلة ايضاً والديكورات التي اعتمدتها في الصالة الفخمة.

يذكر ان دانية من مواليد 20 أكتوبر 1983 في مدينة جدة،وتعيش في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث درست الإعلام بالجامعة الأمريكية وعرفت كمقدمة برامج الاطفال.