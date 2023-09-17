نقل مرام بلوشي للعناية المركزة من جديد بعد وعكة صحية مفاجئة

ميرنا وليد - بيروت - نقلت الممثلة الكويتية مرام البلوشي الى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية جديدة ونشرت هند شقيقة الفنانة منشور كتبت فيه: "ترقد أختي مرام البلوشي، بين أجهزة العناية"، والله في عنايته أعظم وأرحم فلا شفاء إلا شفاؤه".



وطلبت هند من محبيها الدعاء لشقيقتها بالشفاء العاجل وتابعت: "لا تحرمونا من دعائكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها مرام لوعكة صحية فسبق ان نشرت هند صورة لشقيقتها على فراش المشفى وهي موصولة بأجهزة العناية المركزة: " يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم".

كما نشرت صورة تجمعها بشقيقتها باللونين الأبيض والأسود مع دعاء "اللهم اشفي أجساد تتألم ولا يعلم بحالها غيرك اللهم أبدل أوجاعهم بعافية يارب شافي اختي وانثر العافية بجسدها انك على كل شي ء قدير".