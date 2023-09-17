بعد انتشار اخبار عن خلاف بينهما.. أنغام تكشف عن رسائل سرية بينها وبين شيرين .. ماذا جاء فيها؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي دام فترة طويلة حول وجود خلاف بين الفنانتين المصريتين أنغام وشيرين، خرجت الاولى عن صمتها وردت على كل الاقاويل حول نشوب نزاع بينها وبين زميلتها على خلفية حفل "صوت مصر" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وكاشارت أنغام في تصريحات اعلاميةية أنه لا يوجد أي خلاف بينهما وكشفت عن رسالة أرسلتها لها شيرين بعد نجاح الحفل والتي قالت فيها: "مساء الخبر يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضى في أي وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلي كل خير".

واشارت أنغام ان ردها كان : "يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي .. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسيلى البنات". وردت عليها شيرين: "يا حبيبة قلبي توصلى بألف سلامة يا رب .. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسى أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. أنت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوى إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك".