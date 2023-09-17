جيزي يطلب الطلاق من جيني ماي وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - أكدت تقارير أن معني الراب الشهير جيزي قد طلب الطلاق من مقدمة البرامج جيني ماي بعد عامين من الزواج، وبعد عام على استقبال الزوجين لطفلتهما الأولى في المحكمة العليا في مقاطعة فولتون.

وأشارت وثائق حصل عليها مصدر مقرب من الثنائي أن طلب الطلاق لا عودة عنه اذ ليس هناك اي أمل في المصالحة، كما اشارت المعلومات ان جيزي طلب في الوثائق الحضانة القانونية المشتركة لابنتهما موناكو، التي استقبلها الزوجان في كانون الثاني/ يناير 2022. ولم يعرف حتى الساعة لااسباب الحقيقية لحصول الطلاق بين هذا الثنائي الشهير.