تامر حسني يشارك في حملة إغاثة ضحايا المغرب وليبيا ويطلب المساعدة - بالتفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الفنان المصري تامر حسني بحملة لاغاثة ضحايا المغرب وليبيا بعد الكارثتين الطبيعيتين التي حلتا في هذين البلدين بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري وطلب تامر حسني المساعدة من خلال منشور كتب فيه " مساء الخير عليكم شبابنا و كل اهالينا في مصر طبعاً كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب و ليبيا و اكيد كلنا في اشد حالات الحزن و نفسنا نعمل حاجه كلامي للّي قادر .

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. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لاهالينا و اخواتنا

وتابع: مش هطول عليكم … يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الاحمر المصري بجد ناس ليهم الجنه ان شاء الله انا فخور بيهم اوي و بحبهم اوي من كل قلبي، دول ناس رحيمه وهبوا حياتهم لخدمة الانسانيه و كل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الانسانيه ، الحقيقه ان انا بمشيئة الله دايماً معاهم في كل ازمه بتقابل مصر او اي شعب عربي بس اكيد انا مش كفايه ..

وأضاف: اتمنى من كل مصري انه يهتم بالجمعية العظيمه الرحيمه دي و يحاول يقدم اي دعم و لو بسيط ليهم ،و اتمنى ان اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم و عرف دورهم و ازاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة و انقاذ البشر هيبصلهم بنظره عظيمه تانيه من قلبي كل المواساه لاهالينا في المغرب و ليبيا و من ارض مصر بنقولكم كل مصر معاكم و خالص تعازينا لاسر الضحايا من اهالينا و كل الدعاء لعودة و سلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم و يحفظكم و يحفظ امتنا العربيه