مي كساب تشيد بفيلم "فوي فوي فوي": "السينما لسه بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة مي كساب بفيلم الدراما والكوميديا "فوي فوي فوي" والذي بدء عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي في مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر.

ونشرت "مي" بوست عبر حسابها الرسمي على موقع "X" وعلقت قائلة: "فيلم فوي فوي فوي السينما لسه بخير أوي ما شاء الله فيلم مكتمل العناصر ولا غلطة أحسنتم يا شاطرين أوي".

واحتفل فريق عمل فيلم "فوي فوي فوي" بالعرض الخاص يوم الثلاثاء الماضي بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر وحرص صناع العمل على حضور السجادة الحمراء والتقاط عدد من الصور التذكارية على رأسهم الفنان محمد فراج، الفنان طه دسوقي، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد عبد العظيم، المنتج محمد حفظي، الفنانة بسنت شوقي إلى جانب عدد من المؤثرين على السوشيال ميديا والشخصيات العامة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان شوقي، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج "فيلم كلينيك" محمد حفظي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مي كساب كانت بمسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدات فاقت كل التوقعات.