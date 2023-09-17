شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى عن مسابقته الأخيرة لجمهوره: سبب نجاحى وما فيش حد جامد من غيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى أثناء حلوله ضيفًا على مقر ”الخليج 365” خلال ندوة تكريمه عن كواليس مسابقته الأخيرة التى أطلقها لجمهوره قائلاً: الجمهور هو اللى عملنى، ومن غيرهم أنا مش حاجة، وبالتالي جه في بالى فكرة إني أعمل حاجة تبسطهم وتسعدهم، وهو ما حصل مؤخرًا لما قررت أعمل المسابقة".

وأضاف العوضى: "مفيش حد جامد لوحده، ودي حقيقة أنا حاططها في دماغى كويس، الجامد ده بسبب الجمهور اللى بيعمله، واللى ربنا بيصرفه للفنان أو لأى شخص، وبالتالي زي ما الجمهور اللى دايمًا بقول عليهم أخواتي بسطوني حبيت أبسطهم".

وكان الفنان أحمد العوضى تطرق أيضًا إلى أحدث أعماله فيلم "الإسكندرانى"، الذى يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف فى عمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف أحمد العوضى: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثها مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الأستاذ خالد يوسف ظاهر جدًا في السيناريو".