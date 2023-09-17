شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لفيلم "عصابة عظيمة" لإسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج وائل إحسان تصوير فيلم "عصابة عظيمة" بطولة النجمة القديرة إسعاد يونس وكريم عفيفى ومحمد محمود، حيث من من المقرر أن ينتهى تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم راس السنة المقبل، حيث انتهى المخرج من تصوير عدد من المشاهد الفترة المقبلة، وهو يدور في إطار من الكوميديا والتشويق.

وتدور أحداث الفييلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وعلى جانب آخر تصدرت النجمة إسعاد يونس غلاف عدد سبتمبر 2023 من مجلة "فوج العربية" بعنوان "ملكة الكوميديا"، وبإطلالة فاخرة وإكسسوار مرصع بالجواهر منحها لمسة ملكية تحدثت مع المجلة عن مسيرتها الفنية والسر وراء قولها "أنا أجمل بنت فى مصر" حيث أشارت إلى أنها تحاول أن تساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذى توضع فيه حين تبلغ الأربعين.