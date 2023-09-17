شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن قوام لجنة المشاهدة للدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي عن قوام لجنة المشاهدة والاختيار للدورة الثامنة، والتي تتكون من: الفنانة ريم أحمد، الناقد د. محمد سمير الخطيب، والمخرج محمد مرسي.

وصرح الغرباوي قائلا: "أحد أهم أهداف المهرجان هو تمكين الشباب خاصة أن جيل شباب المسرحيين قادر على القيادة، ويحتاج الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى أحد الإستراتيجيات التي وضعنها منذ الدورة الأولي لمهرجان شرم الشيخ .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة 25 - 30 نوفمبر يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.