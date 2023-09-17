نادين الراسي توثّق رحلتها في أوروبا وطريقتها في الإهتمام بوالديها

تحرص النجمة نادين الراسي على الإهتمام لوالدتها السيدة إلهام الراسي ومساعدتها على تخطي الحزن الذي عاشته بعد رحيل إبنها النجم جورج الراسي بحادث سير مروع.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على انستغرام مقاطع فيديو توثّق الرحلة التي بدأتها مع عائلتها وإبنها مارك من اليونان، وظهرت في مطار أثينا مع والدتها وعبّرت عن حلها واهتمامها الكبير بوادتها، وغنت لها أغنية عيد الميلاد.

وظهرت نادين في مقاطع أخرى مع أسىتها في إيطاليا، وفي إحدى المقاطع المؤثرة شاركت الفنانة اللبنانية على حسابها لحظة قيامها بحمل والدتها أمام حوض السباحة حيث داعبتها كطفلة صغيرة وراحت تغني لها وتراقصها بحب.

وبدوره قام والدها بنفس الخطوة مع ابنته، وعلقت قائلة: "بيّي يا بيّي"، في دعوة منها إلى الإهتمام أكثر بالأهل ومنحهم الحب الكامل.

وتحرص نادين على مشاركة تفاصيل رحلتها الغفوية مع أسرتها في ايطاليا والاهتمام الذي تمنحه لأسرتها، في رسالة الى متابعيها بأن العائلة تأتي أولاً.

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