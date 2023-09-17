شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يلتقى وائل جسار فى إحدى حفلات الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجمان الكبيران تامر حسنى ووائل جسار ليلة أمس في إحدى حفلات الزفاف في أحد فنادق القاهرة وحرص كل منهما على أن التلاقى في كواليس الحفل والتقاط بعض الصور التذكارية.



تامر حسنى ووائل جسار

يذكر أن النجم تامر حسنى احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده وسط أسرته، وظهر فى الصورة وهو يحتضنهم وسط حالة من الحب والفرحة والبهجة.

واستطاع تامر حسنى أن يضع بصمة وسط النجوم الكبار، حيث ظهر بشكل كبير في عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، وكان الألبوم سببًا كبيرا في شهرته، ثم أطلق أول ألبوم استديو له في عام 2004 بعنوان "حب" وتم تصوير أغنية "قرب حبيبي"، لتكون أول فيديو كليب له.

شارك تامر فى أول أعماله السينمائية في فيلم حالة حب عام 2003 بجانب هاني سلامة وزينة وشريف رمزي، وقدم تامر في الفيلم أغنية الحياة وأغنية عيونه دار، وقدم أيضاً فيلم سيد العاطفي في 2005 مع الفنانة عبلة كامل والراحل طلعت زكريا.

وفي عام 2007 قدم أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم عمر وسلمى والذي حقق نجاحاً كبيراً وتوالت بعدها العديد من الأعمال السينمائية، ولعل من أبرزها سلسلة فيلم عمر وسلمى، واختار تامر حسني لنفسه في السينما لوناً مختلفاً وهو الكوميديا لما يتمتع به من خفة ظل، ولم يكتفِ بهذا الأمر حتى بدأ ينمي لديه مواهب أخرى مثل التأليف السينمائي مثلما كان يحققه في الغناء من خلال التلحين.

وقدم بعدها عدد من الأفلام منها "كابتن هيما" و"نور عينى" و"تصبح على خير" و"أهواك" و"البدلة" و"الفلوس" و"بحبك"، ويعرض له حاليا في السينمات فيلم تاج.