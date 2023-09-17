القاهرة- الخليج 365
أعربت الفنانة بشرى، عن دهشتها الشديدة إزاء على اتهامات بعض زملائها في الوسط الفني من عدم توجيهها لهم دعوات لحضور مهرجان الجونة والمقرر انعقاد دورته السادسة الشهر المقبل.
وردت خلال لقاء إذاعي على راديو 9090
على الاتهامات الموجهة لها، قائلة "المهرجان ده مش بيت أبويا عشان الناس بتقعد تلومني ما بتعزمناش والكلام ده!".
وأشارت إلى أنها لن يكون لها دور تنفيذي في المهرجان خلال الدورة المقبلة، لكنها ستشارك فيه بصفة عضو مؤسّس ومشارك.
بشرى: "مش هيكون ليا دور تنفيذي لأني معتذرة من سنتين من بعد الدورة الخامسة وهكون موجودة كعضو مؤسّس مشارك ومرتبط اسمه باسمي وفي ناس مش مصدّقة إني مشيت وأتمنى التجربة تنجح بالفريق الجديد مع الجزء المتبقي من الفريق القديم".
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بشرى ترّد على اتهامات بعض زملائها عدم توجيهها لهم دعوات لحضور مهرجان الجونة
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى ترد على اتهامات زملائها بتجاهلها دعوتهم لمهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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