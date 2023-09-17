هيا الشعيبي تعلن عن جنس جنينها بعد تلقيها أسداً كهدية

الكويت - الخليج 365 تنتظر الممثلة الكويتية هيا الشعيبي طفلها الخامس من زوجها الممثل الكويتي هاني الطباخ والذي كانت أعلن عن حملها به قبل شهر تقريباً. وبقي الجمهور متشوقاً لمعرفة جنس الجنين وبعد إلحاح وتلقيها هدية خلال بث مباشر لها في إحدى صفحاتها على مواقه التواصل الاجتماعي قررت الإعلان عن الأمر واشترطتت أن يتم إهداءها هدية مماثلة كي تكشف عن موعد لادتها وتفاصيل الحمل.وعبّرت هيا الشعيبي عن سعادتها بإرسال أحد متابعيها رمزاً تععبيرياً لأسد وقررت الإفصاح عن نوع جنينها مخاطبة متابعيها خلال قيامها بإعداد الطعام في بث مباشر :"أنا حامل ببنوتة”، قبل أن تشوق الجمهور لباقي التفاصيل: "وإذا جاني أسد تاني بقول لكم باقي تفاصيل الحمل وأنا في الشهر الكام ومتى موعد ولادتي". قد يهمك أيضا: هيا الشعيبي تُبيِّن أنّ أزمة "كوفيد-19" كشفت المنافقين في حياتها موجة غضب من هيا الشعيبي واتهامها بالإساءة لفنانة سعودية

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