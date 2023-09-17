القاهرة- الخليج 365
كشفت الفنانة ميريهان حسين، سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وكيف تحافظ على جمالها، إلى جانب العديد من الأمور وعن سبب عدم زواجها؛ قالت ميريهان حسين: “عشان أنا بحب الروقان، ومبحبش النكد، ومبحبش الزعل، وبحترم مساحتي الشخصية، وبحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي، ولسه مالقيتش الراجل اللي مايخذلنيش في حاجة من دول”.
وأكدت ميريهان حسين، أن دائرة معارفها قليلة، موضحة: “عموما أنا مابدخلش ناس كتير في حياتي، لكن ممكن الناس اللي شايفيني صح، اللي بيقدروني، واللي أقدر أكون على طبيعتي معاهم، واللي في ضهري، ومعايا في الحلوة والمرة، اللي يحفظوا الأسرار، واللي أثق فيهم، مع إني أعتقد إن بقى صعب جدا جدا تثق في حد وتديله الأمان؛ لإن أي صاحب ممكن يتحول لعدو، لأسباب تخصه”.
قد يهمك أيضا:
ميريهان حسين تؤدى تحديا جديدا عبر إنستجرام
بمشهد من "ختم النمر" ميريهان حسين تروج للمسلسل من جديد
كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين تكشف سر عدم زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.