قصي حاتم ينثر مشاعر الحب في جديده “شعندي غيرك”

بيروت - سلوى ياسين - عن المكتب الإعلامي – بتجــرد: بأسلوب موسيقي مختلف وكلمات عاطفية مؤثرة، طرح الفنان العراقي قصي حاتم نجم برنامج “ذا فويس” أغنية جديدة حملت عنوان “شعندي غيرك” حملت إحساسًا مرهفًا بين طياتها وأسلوبها الغنائي المميّز.

أغنية “شعندي غيرك” من كلمات الشاعر حيدر الأسير، وألحان وتوزيع عبدالله الهميم، ومكس وماستر المهندس إحسان صادقي.

ويؤكد قصي حاتم من خلال هذا العمل الجديد امكانياته الصوتية الجميلة والمميزة في غناء هذه النوعية من الأغنيات العاطفية، والذي اعتاد تقديمها للجمهوره بأسلوبه الجديد في إختيار الأعمال وطريقة طرحها. وأكد قصي أنه يعمل على تجهيز مفاجآت جديدة لمحبيه ستكون مميزة ومختلفة في أسلوبها.

ويقول قصي حاتم في مقدمة كلمات أغنية “شعندي غيرك” التي طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” ضمن عمل ممنتج حمل كلمات الأغنية:

شعندي غيرك .. يافرح عيني وبجيها

شعندي غيرك.. ماليها انت دنيتي

شلون اغيرك .. ميال گلبي بس الك

نبرة صوتك احلى نبره .. تگول اسمي

لك في قلبي .. مملكة حب وغرام

وبين نبضي.. بيتك وغمض ونام

الله يدري .. عافيتي يمك والأمان

كلشي وانت وياي احبه .. حتى حزني

والى جانب عرضها عبر قناته على “يوتيوب”، تم بث الأغنية عبر جميع الإذاعات العراقية والعربية، الى جانب توفرها عبر مختلف المنصات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات.