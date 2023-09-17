طارق الشناوي يواصل إثارة الجدل وييفتح النار على النقيب مصطفى كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تضامن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مع الفنان مصطفى قمر في أزمته الأخيرة مع الناقد الفني طارق الشناوي، فتح الأخير النار على نقيب الموسيقيين، مشيرًا إلى أن هجوم نقيب الموسيقيين عليه يعتبر أخطر بكثير مما فعله قمر.

وقال الشناوي: “مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بيهاجمني.. إزاي نقيب مش بيدرس الموقف القانوني للعضو بتاعه ويعرف أنه بيقع تحت طائلة السب والقذف العلني! بالتالي النقيب مش مذاكر قانون ولا منطق”.

وأضاف: “كان لازم قبل ما يتكلم يدرس موقف العضو اللي عنده قانونا وهل يجوز الكلام اللي قاله وإذا كان لا يجوز فإزاي يدافع عن مواطن وحد بينتهك أعراض.. أنا مستغرب نقيب يعمل كده ودي مشكلة كبيرة أخطر بكتير من أن مصطفى قمر يتهور لأن الأخطر أن النقيب نفسه يعمل كده، وكان لازم يدرس الموضوع قانونياً قبل ما يبدأ يقول كلام ولازم يفهم هو بيقول إيه”.

يذكر أن الشناوي أعلن أنه تقدم بشكوى لنقابة الصحافيين المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفًا: “لازم النقابة اللي بينتمي ليها تكون طرف، وأنا قدمت التفاصيل لنقابة الصحفيين ومنتظر الخطوات لأن لازم يكون فيه غطاء من النقابة اللي بتدافع عن حرية التعبير”.

وأكد أنه لن يتنازل عن موقفه، قائلًا: “واحد تطاول وده اسمه سب وقذف علني واللي يردعه القانون لأن القانون بيجرم السب والقذف العلني وبيبيح النقد وده ماكانش مقال ده سؤال وإجابة في برنامج.