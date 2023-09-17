حورية فرغلي تكشف المستور.. تعرضت للسحر ودفنت في “ساحرة الجنوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي المستور عن تفاصيل دفنها، في مسلسل “ساحرة الجنوب” الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بـ”دوبليرة”.

وأكدت خلال لقاء في برنامج in Deeb أنه “من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، وما بخافش منها، وأدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك في شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة”.

وأشارت إلى أنه “أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن ما خوفتش وما حستش بحاجة، لاني كنت عارفة أنه تمثيل، أنا ما بخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس أتغيرت وأخلاقها أتغيرت، مابقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول”.

وتحدثت أيضاً عن السحر الذي تعرضت له من إحدى صديقاتها التي كتبت لها سحر بالمرض وعدم الخلفة، وقالت: “ما كانتش صاحبتي اتعرفت عليه شوية وليها علاقة بالوسط الفني. وكان الموضوع بسبب الغيرة لأن أنا ما عملتش حاجة ليها أبداً، فما الدافع الآخر الذي سيكون عندها”.