“روح وقلب أمها”.. رسالة مؤثرة من نوال الكويتية لابنتها حنين في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها حنين ونشرت صورة تجمعهما على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها برسالة مؤثرة للصغيرة قائلًة: “روح وقلب أمها حنينه .. كل عام وأنتِ بخير بنيتي وعسى الله يطول بعمرك ولايحرمني وجودك بحياتي ياحياتي”.

وتلقت نوال الكويتية من المتابعين الكثير من التعليقات التي تمنت للصغيرة “حنين” السعادة الدائمة والنجاح في دراستها وكل مشاريعها المستقبلية.

على صعيد آخر، تعيش نوال الكويتية حالة من النجاح الاستثنائي بعد صدور أحدث أغنياتها “زينة أيامي” من ألبوم الجديد “الأرض” والمرتقب طرحه قريبًا.

أغنية “زينة أيامي” من كلمات بدر بورسلي وألحان مشعل العروج وتوزيع مشاري اليتيم، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج تييري فيرنز”، وحقق أكثر من 1.7 مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدوره.