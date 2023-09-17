بالصورة - رامي جمال يشعل حماس الجمهور لـ "هيبدا يتكلم"..إليكم موعد الطرح

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث اعماله وهي اغنية تحمل إسم "هيبدا يتكلم" عبر حسابه الخاصعلى مواقع التاصل الإجتماعي، وحمس رامي الجمهور من خلال منشوره بعد ان كشف عن موعد طرحه للاغنية حيث قال: "ميعادنا يوم ١٩ ان شاء الله".



وفي وقت سابق، أطل الفنان المصري رامي جمال على الجمهور بصور صيفية عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، علق رامي على الصور بسؤال وجهه إلى المتابعين عن إذا مروا بتجربة الإدمان على شيء معين، وقال: "جربت تدمن حاجه وتبطلها، قوللي يمكن زيك اعرف اعملها، انت انهارده خلاص هتمشي طب حياتي ازاي هكملها …… الفتره الجايه كلها اغاني فرفشه".

