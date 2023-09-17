- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث اعماله وهي اغنية تحمل إسم "هيبدا يتكلم" عبر حسابه الخاصعلى مواقع التاصل الإجتماعي، وحمس رامي الجمهور من خلال منشوره بعد ان كشف عن موعد طرحه للاغنية حيث قال: "ميعادنا يوم ١٩ ان شاء الله".
وفي وقت سابق، أطل الفنان المصري رامي جمال على الجمهور بصور صيفية عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، علق رامي على الصور بسؤال وجهه إلى المتابعين عن إذا مروا بتجربة الإدمان على شيء معين، وقال: "جربت تدمن حاجه وتبطلها، قوللي يمكن زيك اعرف اعملها، انت انهارده خلاص هتمشي طب حياتي ازاي هكملها …… الفتره الجايه كلها اغاني فرفشه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - رامي جمال يشعل حماس الجمهور لـ "هيبدا يتكلم"..إليكم موعد الطرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.