بالصور- بإطلالة فائقة الجمل..ستيفاني عطالله تسحر الجمهور بالابيض

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله باخر ظهور لها وسحرت الجمهور بجمالها واناقتها في صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، فظهرت بإطلالة رائعة كانت ترتدي فيها فستان طويل باللون الابيض من دون أكمام ذات فتحة مبيرة عند منطقة الصدر وفتحة حتى أعلى الساق، وغعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل ذيل الحصان، مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت ستيفاني شاركت الجمهور مقطع فيديو، كان قد إلتقطه لها حبيبها الفنان زاف، وخطفا الأنظار بخفة دمهما الواضحة.

وظهرت ستيفاني من تركيا، وقد إشترت الكثير من المنتوجات الثقيلة، والتي بدت وهي تحملها بصعوبة، وسألها زاف كيف ستتمكن من أخذها معها عندما تعود إلى لبنان، لتقول له: "بعد في قدن بكرا".

ونال الفيديو إستحسان عدد كبير من المتابعين، الذين يتفاعلون بشكل دائم مع حس ستيفاني الفكاهي، والقريب من القلب.