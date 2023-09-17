بالصورة- "تستاهل"..وائل جسار يبارك لـ احمد سعد على جائزته في الموريكس دور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني وائل جسار صورة تجمعه بالفنان المصري احمد سعد عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وبارك له من خلالها على الجائزة التي سيحصل عليها في حفل الموريكس دور الذي سيقام الليلة، حيث علق بالقول: "مع حبيبي وصاحبي، الى بيروت والف مبروك الموريكس دور تستاهـل".



وفي وقت سابق، رد الفنان اللبناني وائل جسار على الاخبار التي انتشرت حول خلاف بينه وبين زميله الفنان التونسي صابر الرباعي في كواليس حفل "روائع الموجي"، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2".

وأكد جسار أن هذه الاخبار ليست صحيحة، وان لا خلاف بينه وبين صابر الرباعي، وذلك رداً على تداول المواقع الإخبارية أخباراً عن حدوث شجار بينهما، تطوّر الى عراك بالأيدي، وقال: "أعوذ بالله... صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ده إشاعات وكلام في الهوا".

وأكد وائل مرة جديدة أنه تعرّض لأزمة صحية قبل إحيائه حفل "روائع الموجي"، وقبل أن تحدث له هذه الأزمة استشار صابر الرباعي الذي نصحه بالذهاب الى الطبيب لتلقي العلاج.

