بالصور- سلمى أبو ضيف في حالة سيئة وغارقة بالدموع..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية سلمى ابو ضيف صور من كواليس تصوير مسلسلها "حكاية تحت الحزام" وهو ضمن سلسلة حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، ونشرت سلمى الصور عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وبدت فيها بحالة غير طبيعية حيث ظهرت وكانها كئيبة وتبكي، وعلقت ابو ضيف على المنشور بالقول: "من خلف كواليس حكاية تحت الحزام.

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. الحلقة التالتة و الاخيرة يوم الإربعاء القادم. افتكروا أميرة هيحصل إية معاها".

"حكاية تحت الحزام" مؤلف من 3 حلقات، وهو ضمن سلسلة حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب الممثلة غادة عبد الرازق، الممثلان سلمى أبو ضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

