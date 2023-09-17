خاص| محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تطورات نزاعها مع روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد جلسات دامت 6 أشهر، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في النزاع بين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد الحكم الصادر بتغريم المطربة 5 ملايين جنيه.

المحكمة، عقدت أمس السبت، جلسة نظر الاستئناف المقدم من الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المطربة شيرين عبدالوهاب"، ضد الحكم الصادر في مارس الماضي، بإلزام المطربة بسداد تعويض قدره 5 ملايين جنيه، بصفتها الشخصية، و5 ملايين جنيه أخرى بصفتها الضامن لشركة La Mere for artistic productions holding، بسبب الإخلال ببنود التعاقد الموقع مع شركة روتانا عام 2019.

الخبير القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "في الشق الأول من الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليه، والمستأنفة بشخصها بأن تؤدي للمدعي بصفته شركة روتانا للصوتيات 3 ملايين جنيه وتأييده فيما عدا ذلك".

وتابع: "في الشق الثاني من الحكم بعدم قبوله وألزمت المستأنفة بشخصها 100 جنيه مقابل أتعاب محاماة".

وعن تطورات التصالح الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي، بين المطربة والشركة، قال القانوني حسام لطفي: "لم يتم بعد التوقيع على الصيغ القانونية".

المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبدالوهاب"، من جهته أعلن الأربعاء الماضي، تقديمه بلاغ رسمي، ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى مسؤوليته عن تسريب أغانيها "وبحلفلك" و"القماص"، والاستيلاء على صفحاتها في مواقع التواصل.

قنطوش، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعاني من عدة أشهر، بسبب عدم قدرتها الوصول إلى حسابها في مواقع التواصل، إلى جانب طرح أغانيها بدون إذن، وحمل البلاغ رقم 50638، وقدم ضد شخص يدعي محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر".