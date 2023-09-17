أحدث ظهور لـ أحمد سعد داخل طائرة.. والجمهور: "فيك حتة من محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد سعد، متابعيه صورًا من أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا.

ونشر سعد الصور على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر من داخل الطائرة وعلق عليها: "يطير بي إلى القمر".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "نجم النجوم، العالمي، محمد رمضان الجزء التاني، اختياراتك بدأت تظبط، فيك من محمد رمضان".

يذكر أن الفنان أحمد سعد والفنانة روبي أشعلا حفلًا غنائيًا، في إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور وتفاعل جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد".

وقام سعد وروبي بغناء أغنية "يا ليالي" لأول مرة سويًا على المسرح وهي الأغنية التي تشاركا بها لأول مرة على طريقة "الديو" وحققت نجاحًا جماهيريًا سواء على قناتهما الرسمية على "يوتيوب" أو على مواقع التواصل الاجتماعي.