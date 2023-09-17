ياسمين رئيس تنشر صورا من عيد ميلادها.. وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورًا من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت: " عيد ميلادي 2023"

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتى، كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وسعادة، عقبال مليون سنة بصحة وسعادة يا ياسو".

كما احتفلت أسرة فيلم "الفستان الأبيض" بعيد ميلاد نجمة العمل ياسمين رئيس، إذ قام فريق العمل بتنفيذ مفاجأة لها خلال تصوير مشاهدها.

فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.