حورية فرغلي: كنت هرتبط بواحد حرامي سرق بنوك مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها كادت ترتبط بشخص، ولم تكن تعرف أنه "حرامي" على حد وصفها.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep- في العمق: "كان فيه بداية تعارف مع واحد، لكن طلع حرامي وسرق بنوك مصر وسافر، بصيت ملقتوش كان في بينا مجرد تعارف".

وتابعت حورية: أنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة، كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة، والجمال عينيك هتاخد عليه وخلاص، لكن اللي بيفضل الروح والشخصية دا الأهم.

وفي سياق آخر، تحدثت حورية فرغلي، عن حبها الشديد للتسوق، وشراء الملابس الكثيرة، مشيرة إلى أن لديها غرفة كاملة لملابسها، وأثناء عودتها لمصر بعد زيارة لـ دبي، أوقفها أمن المطار، الذي فوجيء أن معها 302 بنطلون، مضيفة: رجعت من دبي بشنط كتير، فرجل الأمن وقفني قالي أنتِ جايبة 302 بنطلون يا مدام، قُلت له والله مش بتاجر بيهم دول بتوعي.

وأضافت حورية: عندي أوضة خاصة للهدوم، وأكتر حاجة بتضايقني أن البني آدم يكون ريحته وحشة، وأول حاجة بتلفت نظري للشخص أسنانه، الله جميل يحب الجمال، وأنا بشوف ياسمين صبري ست جميلة جدًا.

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.