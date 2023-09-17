بعد ثاني جراحة بالقلب.. موعد مغادرة عنتر هلال الرعاية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المنتج الفني عثمان هلال، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الشاعر الغنائي الكبير عنتر هلال، بعد خضوعه يوم 10 سبتمبر، لثاني جراحة عاجلة في القلب.

المنتج الفني عثمان هلال "شقيق الشاعر"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أخي الحبيب عنتر، حالته الصحية تحسنت، بعد إجراء جراحة شفط للمياه المتواجدة في القلب".

وتابع "الحمد لله، بعد متابعة دقيقة لحالة عنتر هلال، من المقرر خروجه اليوم الأحد من الرعاية المركزة، إلى غرفة عادية".

عثمان، أضاف: "الشاعر الكبير مدحت العدل (رئيس جمعية المؤلفين والملحنين)، رغم تواجده في لندن، كان على تواصل دائم، لمتابعة حالة عنتر، وفي يوم الجراحة بادر بالإتصال بالسيد وزير الصحة، ووجدنا اهتمام من إدارة المستشفى".

الشاعر الكبير عنتر هلال، خضع الأسبوع الماضي، لجراحة عاجلة، لعمل تركيب وتسليك لشريان القلب، استمرت 5 ساعات.

عنتر هلال، غنى من كلماته نخبة من رموز الأغنية، ونالت أغانيه شهرة واسعة، ومنها "كامننا"، ودويتو "عيني" الذي قدمه حميد الشاعري وهشام عباس، و"يا مايا" و"اللي في باله" للفنانة اللبنانية ديانا حداد، و"كل البنات بتحبك" للفنان حسام حسني، و"آه يا حنان" مصطفى حجاج، و"يا دنيا دوارة" للفنان حميد الشاعري.

وقدم الفنان محمد محيي، من كلمات الشاعر عنتر هلال، أغاني عديدة، منها: أحلى الناس، وتوب الفرح، وجاي تقولي، وآن الآوان، وقلبي عليك، ولا لوم عليا، وأتاري، وغيرها.