شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بغداد الدولي للمسرح يكرم 18 فنانًا عربيًا ومن مصر سميرة عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان بغداد الدولي للمسرح خلال دورته الرابعة التي ترفع شعار "لأن المسرح يضيء الحياة" 18 فنانًا مسرحيًا عربيًا، ويأتي ذلك في إطار إسهاماتهم الفنية في خدمة الحراك المسرحي طوال مسيرتهم الابداعية، ولكونهم جزءًا فاعلاً من الحراك المسرحي، وتثمينًا وتقديرًا لعطائهم الثري والجمالي.

المهرجان يقام خلال الفترة من (10 إلى 18 أكتوبر 2023) ويكرم من مصر الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، محسن العلي / العراق، سناء عبد الرحمن / العراق، مقداد مسلم / العراق، شذى سالم / العراق، جواد الشكرجي / العراق، فاطمة بن سعيدان/ تونس، إنعام البطاط / العراق، عزيز خيون / العراق، بوسلهام ضعيف/ المغرب، جواد الأسدي / العراق، محمد المنصور / الكويت ، عقيل مهدي / العراق، فلاح شاكر / العراق، محمد العبادي / الأردن، سعدي يونس / العراق، مهند هادي / العراق، حمد الرميحي/قطر.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح يُشارك فيها ، 20 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض عراقية، و9 عربية، و8 أجنبية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

ويتنافس في المهرجان أيضًا: مسرحية رسم الخرائط الخيالي – فرنسا، مسرحية جلجامش – بليجكا / تركيا، مسرحية لا علاقة له بالموضوع – البرازيل، مسرحية كونترا – المانيا، مسرحية الكنغر الأزرق – إيطاليا، مسرحية روميو وجولييت – إيطاليا، مسرحية ليزا – روسيا، مسرحية مكبث زار – إيران، مسرحية اكستازيا – المغرب، مسرحية ثورة الخشب – تونس، مسرحية خارج عن السيطرة – تونس، مسرحية مانيا – الجزائر، مسرحية نستولوجيا – الجزائر، مسرحية فرمولوجيا – الأرن، مسرحية موشكا – سلطنة عمان، مسرحية نقيق – سوريا، مسرحية بيت أبوعبدالله – العراق، مسرحية أمل – العراق، مسرحية الملك لير وساحرات مكبث - العراق.