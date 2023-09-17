شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة الإفيهات.. أشهر أفشات النجمة عبلة كامل فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة عبلة كامل، اليوم الأحد، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 17 سبتمبر، وتميزت النجمة عبلة كامل بأنها تلقائية وصادقة وبسيطة فى أدوارها المختلفة ودخلت قلوب جميع محبيها منذ بدايتها.

وعلى الرغم من ابتعاد النجمة عبلة كامل عن الأضواء والفن منذ فترة كبيرة ولكنها ما زالت ملكة الأفيهات والكوميكس نجمة من نجوم "السوشيال ميديا".

تعبيرات وجه عبلة المختلفة جعلتها بطلة "الكوميكس" الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة صورتها المميزة وهى تجلس على الكنبة فى مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" التي يتم استخدمها بكثره فى الكوميكس، كما أن جملها الشهيرة وقفشاتها في الأفلام يتم تداولها كثيرا فى الحياة اليومية.

"خدوا 6 رايح خدوا 4 جاى" جملة قالتها عبلة كامل من فيلم سيد العاطفي، يتم استخدمها كوميكس بعد المباريات دائماومن مسلسل لن أعيش في جلباب أبى عند حديثها مع بناتها لتنظيف الشقة وهما يخططان للخروج تم استخدامه بكثره في الكوميكس حديث قصير حزين بين الأم وابنتها يوم الجمعة، ودور خالتي فرنسا التي لعبته عبلة كامل أيضا في فيلمي "خالتي فرنسا" و"اللمبي وكلمتها كان على عينى يا للمبى".





وبدأت حياتها الفنية فى مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها فى مونودراما "نوبة صحيان"، وبعد ذلك عملت مع الفنان القدير محمد صبحى فى مسرحية وجهة النظر، وبعدها تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.

وبدأت عبلة كامل فى السينما معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلاقات لتقديم عديد من أفلام بالسينما من بطولتة أبرزهما "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".