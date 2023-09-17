شكرا لقرائتكم خبر عن عملية إيلات وكيف استطاع الجيش المصرى بناء صفوفه بعد 67 على التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتناول القناة الأولى من خلال برنامج صباح الخير يا مصر يوم الجمعة 22 سبتمبر أشهر العمليات العسكرية وهي عملية إيلات، فيما يتناول البرنامج يوم السبت 23 سبتمبر كيف استطاع الجيش المصري بناء صفوفه بعد 67.

وسطر الجيش المصرى العظيم فى يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ملحمة عسكرية لم ينسها التاريخ، وستظل عالقة فى أذهان المصريين أبد الدهر، بعدما سحق فيها أبناء القوات المسلحة البواسل، العدو الإسرائيلي، ولقنوه درسا لم يتوقعه أو يتخيله فى حياته أو منامه، تلك المعركة التى قضت على مقولة الإسرائيليين بالجيش الذى لا يقهر، وقد وثق هذا الانتصار العظيم الكثير من الكتب والروايات والأشعار إلى جانب عدد من المسلسلات التى ما زالت عالقة فى أذهان المصريين.

انتصار العاشر من رمضان، لا يزال عالق فى الأذهان، الصغار قبل الكبار يتباهون به، الجميع يتحاكى عن الساعات "الست" التى كتبها جنود القوات المسلحة المصرية البواسل ملحمة العبور الخالدة، هناك العديد من الدراسات والتحليلات والكتب التى تناولت تلك الحرب، المهمة من تاريخ مصر والعرب الحديث، والتى تعد مرجعا علميا هاما، للحديث عن الحرب، والتى حاولت الإجابة عن تساؤلات مثل كيف كانت حرب أكتوبر، الخطط والاستراتيجيات، التضحيات والأزمات، الخفايا والحكايات؟ والتى دون فيها أصحابها كواليس نصر أكتوبر المجيد، حرب عودة الأرض والكرامة،