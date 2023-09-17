شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بكامل أناقتها خلال نزهة منفردة بإحدى حدائق نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت نجمة هوليود جينيفر لورانس بكامل أناقتها أثناء خروجها في مدينة نيويورك يوم السبت بداية هذا الأسبوع، وذلك بعدما ارتدت معطف رمادي اللون تم ارتداؤه فوق قميص أبيض وبنطلون مميز أثناء الاستمتاع بنزهة منفردة في أحد الحدائق.

وذلك فى الوقت الذى يعرض فيه أحدث فيلم لها وهو No Hard Feelings الذى يدور حول شخصية لورانس التى تجيب على إعلان Craigslist الذى تم وضعه لتوظيف صبى مراهق انطوائى ومربك اجتماعيًا، من قبل والدته ووالده، ومن هنا تبدأ مغامرتها معه.



جينيفر لورانس

يقوم ببطولة فيلم No Hard Feelings كل من جينيفر لورانس، أندرو بارث فيلدمان، لورا بينانتي، ماثيو بروديريك، ناتالي موراليس، سكوت ماك آرثر، إبون موس باتراخ، كايل موني، حسن منهاج.



جينيفر لورانس

وكان قد قتل رجل أثناء عرض فيلم الممثلة العالمية جينيفر لورانس الجديد No Hard Feelings، في البوكيرك، بـ نيو مكسيكو، حيث لقى مايكل تينوريو، 52 عامًا، مصرعه بالرصاص في مشاجرة حول بعض المقاعد المحجوزة أثناء عرض الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وقال شهود عيان للشرطة إن رجلاً عرف باسم إنريكى باديلا، 19 عامًا، وصل إلى السينما مع صديقته، لكنه وجد زوجين آخرين في مقاعدهما المحجوزة للفيلم، بحسب ما ورد حاول موظفو السينما المساعدة في حل النزاع، لكنه تصاعد أكثر وأدى إلى مشادة، وفقًا لشهود.

وقالت الشرطة إن باديلا سحب بندقيته في النهاية وبدأ في إطلاق النار.وقام ضابط شرطة خارج الخدمة بتقديم الإسعافات الأولية ويعتقد الآن أنه يتعافى في المستشفى تحت حراسة مسلحة.