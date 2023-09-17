شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تبدأ تصوير أحدث أفلامها بعنوان "مقسوم" إخراج كوثر يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة ليلى علوى تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "مقسوم" اليوم الأحد بعد فترة من التحضيرات، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وتواصل ليلى علوى نشاطها السينمائى الذى تعيشه في الفترة الأخيرة، اذ انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "آل شنب" الذى يشاركها في بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، إضافة إلى تعاقدها على فيلم آخر تستعد لتصويره قريبًا.

وعرض للنجمة ليلى علوى مؤخرًا فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره، والفيلم يسجل التعاون الثاني لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم "ماما حامل" الذي عرض عام 2021.