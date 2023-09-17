حورية فرغلي تهاجم طليقة حسن شاكوش وتكشف تفاصيل جديدة

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل جديدة في الأزمة التي تسببت فيها تصريحات ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حول فنانة تجمعها علاقة بزوجها، بفتاة ثالث حرف من اسمها راء، وهو ما أثار الشكوك حولها.

حورية فرغلي تهاجم طليقة حسن شاكوش

وردت حورية فرغلي على ربط الجمهور بينها وبين اسم حسن شاكوش بعد تصريحات ريم طارق، مؤكدة أن هناك العديد من الأسماء التي يمكن أن ينطبق عليها هذا الوصف، بالإضافة إلى أنها لم تلتق حسن شاكوش من قبل.

وعلقت ريم طارق: "فيه مليون اسم اشمعنى حورية مسكتوا فيه، وأنا عمري مشوفت شاكوش، بس بحب أغانيه، وزعلانة إنه طلق ريم، لو مكانش فيه حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات".

وأوضحت حورية فرغلي أن من تقصده ريم طارق فتاة اسمها سارة، ووجهت لها رسالة قائلة: "ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي انتو سافرتو مع بعض وخرجتو مع بعض، فمحبتش اسمي يجي في حاجة زي دي، أنا زعلت إن الموضوع داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا".

وفي الوقت نفسه رفضت ريم طارق في آخر لقاء تلفزيوني لها مع بسمة وهبة الاعتذار إلى حورية فرغلي، مؤكدة أنها لم تزج باسمها في شيء ولم تكشف اسم الشخصية المقصودة، قائلة:"حورية فرغلي قالت إني ماذكرتش اسمها وإني قلت حرف بس، وهي مش زعلانة وأنا ماجبتش سيرتها، ومش هعتذر لأنني لم أكشف اسم الشخصية".

حورية فرغلي تتعرض للخداع بعد ارتباطها

وروت حورية فرغلي قصة ارتباطها بأحد الأشخاص إلا أنها اكتشفت أنه نصاب وسرق بنكاً وسافر إلى الخارج مما سبب لها أزمة نفسية بسبب تعرضها للخداع

وعلقت حورية فرغلي قائلة: "كان فيه واحد مرتبط بيا، وطلع حرامي وسرق بنوك مصر وسافر، بصيت ملقتوش كان فيه بينا مجرد تعارف، وأنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة، كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة، الجمال عينيك هتاخد عليه وخلاص، لكن اللي بيفضل الروح والشخصية دا الأهم"

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