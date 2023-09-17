حورية فرغلي تشرح كيف دّفِنت وتقول إنها تعرضت للسحر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية حورية فرغلي موجة جدل بسبب تصريحاتها عن السحر وعن تجربة دفنها في مسلسلها "ساحرة الجنوب" ورفضها الإستعانة بدوبليرة وكذلك فقدانها الرغبة في الحياة.



وأكدت فرغلي أنإحدى صديقاتها كتبت لها سحراً بالمرض وعدم الإنجاب، وقالت: "ما كانتش صاحبتي اتعرفت عليه شوية وليها علاقة بالوسط الفني. وكان الموضوع بسبب الغيرة لأن أنا ما عملتش حاجة ليها أبداً، فما الدافع الآخر الذي سيكون عندها".

وشرحت فرغلي تفاصيل مشهد دفنها في مسلسلها الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وهو "ساحرة الجنوب" قائلة :"من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، وما بخافش منها، وأدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك في شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة".

وتابعت: "أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن ما خوفتش وما حستش بحاجة، لاني كنت عارفة أنه تمثيل، أنا ما بخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس أتغيرت وأخلاقها أتغيرت، مابقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول".

كلام فرغلي جاء في لقاء لها ببرنامج In Deep.