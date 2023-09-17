حورية فرغلي تحكي تفاصيل حلم أرعبها: حلمت إني في الكفن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل حلم مرعب رأته بمنامها وعمرها 10 أعوام، ولم تستطع أن تنساه.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع المذيع تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق: حلمت وأنا صغيرة أن فيه صندوق خشب عامل زي الأوضة، بس منورة رغم إن مفيهاش لمبة، وأنا في كفن وإيدي بس اللي طالعة، ومنتظرة الساعة تيجي 12، عشان يجوا يخدوني يسألوني".

وتابعت حورية: في اللحظة دي أنا كل دقيقة بتعدي عشت فيها رعب، لغاية ما قُمت من على السرير مفزوعة، رغم أني مشوفتش وشي في الحلم، لكن بسببه مازال عندي مشكلة كبيرة في النوم، بنام بصعوبة وعشان أحلم محتاجة معجزة.

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.