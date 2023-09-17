الثلاثاء.. صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش، وفي إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري، يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية.

تستضيف الأمسية كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقي وعميد المعهد العالي للنقد الفني، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسني أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائي بكلية الآداب، وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره في تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين إلى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.