"يا ترى مين دي".. رانيا يوسف تشوق جمهورها لأحدث أعمالها الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شوقت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها لأحدث أعمالها الفنية، ولم تكشف أي تفاصيل عن الشخصية

ونشرت رانيا، صورة لها داخل بلاتوه التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "يا ترى مين دي، وبتعمل إيه، و ناويه على ايه".

وظهرت رانيا في الصورة بفستان باللون الأبيض وبشعر أسود قصير.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أعمالها الفنية المقبلة ومن بينها فيلم "فيتو" ومسلسل "السرداب" وفيلم "خارج الخدمة"، وقالت رانيا، ببرنامج ET بالعربي: " فيلم فيتو معايا فيه مدام إلهام شاهين، عمرو عبد الجليل، فتحي عبد الوهاب ومعانا ناس تانية كمان".

وتابعت: "عندي مسلسل كمان اسمه (السرداب) إن شاء الله داخلينه كمان أسبوع، وفيلم اسمه (خارج الخدمة) بس أنا معرفش مين هيكون باقي فريق العمل.

يذكرأن أخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عالم تاني" الذي عرض في شهر يناير الماضي، ومن تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي.