أحمد محمد ثروت يشكر المايسترو هاني فرحات بعد حفل "ليلة من الزمن الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، عن امتنانه وشكره للمايسترو هاني فرحات، بعد تألقهما في حفل "ليلة من الزمن الجميل" الذي أقيم في إطار موسم جدة الثقافي.

وكتب ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المايسترو العظيم أخويا الغالي هاني فرحات، بجد بشكرك من قلبي، في ظل ما كله قالي صعب اللي انت عايز تعمله كمريض أعصاب إني أغني لايڤ، انت الوحيد اللي كنت بتطمني وتشجعني مع إني كنت ميت من الخوف وبسببك المفاجأة دي طلعت لأبويا بالترتيب والشكل الحلو ده وعلى درجة عالية من السرية.

واستكمل ثروت: مهما أوصف نقاء روحك للناس والمجهود اللي بتعمله في شغلك مايكفيش حقك، دمت مبدع يا لأخي العزيز.

جدير بالذكر أن محمد ثروت شارك المطربة عفاف راضي والمطربة ميادة الحناوي، يوم الخميس الماضي، إحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.