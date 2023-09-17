تركي آل الشيخ يكشف عن جوائز موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل موسم الرياض .

ونشر "تركي" بوست وعلق قائلًا: "هناك في موسم الرياض مسابقتين مهمتين لكل العالم … الأولى تخص نزال الملاكمة في افتتاح الموسم يوم ٢٨ اكتوبر… قبل النزال بأسبوعين سيكون هناك موقع الكتروني فيه نستقبل تفاعل المشاركين عن النزال وفيه جائزتين الأولى ٥٠ ألف دولار لأفضل صورة تفاعلية مع Augmented Reality للملاكمين بعد استخدام الكود ورفع الصورة للدخول في سحب على الجائزة… الجائزة الأخرى وقيمتها ١٠٠ ألف دولار لأفضل صورة تفاعلية مع Augmented Reality للملاكمين بعد استخدام الكود ورفع الصورة مع توقع الفائز والجولة التي يفوز فيها".

وتابع: "هناك المسابقة الكبرى للبحث عن الكنز في زونات موسم الرياض وهي تفاعلية ومرحلتها الأخيرة على أرض الواقع ميدانية … سيتم إطلاق ابلكيشن خاص بمسابقة البحث عن الكنز وفيديو لشرح المسابقة قريباً … جائزة المركز الأول مليون دولار … وجوائز المراكز الأخرى مجموعها ٦٠٠ ألف دولار … كونوا مستعدين للمشاركة وسوف ننشر تفاصيل أخرى قريبًا … بالتوفيق للجميع … موسم الرياض Big Time".