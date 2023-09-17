بوسي شلبي تنشر صور من حفل جوائز "موركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور ومقطع فيديو من تحضيرات حفل توزيع جوائز موركس دور بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتعلن اليوم في حفل يعرض على الهواء مباشرة على شاشة "إل بي سي آي" جوائز موركس دور لعام 2023

وكان موقع الجائزة قد أصدر بيانا قبل يومين جاء فيه: "نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمنا أن نعلمكم أن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد 17 أيلول على شاشة (إل.بي.سي.آي) من صالة السفراء في كازينو لبنان، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بـ الموركس دور