شكرا لقرائتكم خبر عن 2023 تشهد عودة ثلاثة مخرجين للسينما.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السينما المصرية حالة انتعاش كبيرة حيث يمثل عام 2023 عودة ثلاثة من فرسان الإخراج السينمائى إلى عالم السينما ومقعد المخرج مرة أخرى بعد غياب طويل.

في المقدمة يأتي المخرج سعيد حامد الذى عاد هذا العام مع النجم محمد هنيدى في فيلمه "مرعى البريمو" بعد تعاونهما سويًا محمد هنيدى من قبل حيث نجحا في تكوين ثنائية فنية ناجحة أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005، ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد فى السينما.





سعيد حامد



ويأتي في هذه القائمة المخرج على إدريس الذى عاد هذا العام بفيلم "أولاد حريم كريم" الذى يعتبر جزءًا ثانيًا من فيلم "حريم كريم" الذى عرض عام 2005 ويعتبر على إدريس من المخرجين المتميزين ونجح في التعاون مع كبار النجوم في السينما في مقدمتهم الزعيم عادل إمام حيث تعاون معه في أفلام "التجربة الدنماركية، عريس من جهة أمنية ومرجان أحمد مرجان".



على إدريس

كما يعود هذا العام لمقعد الإخراج السينمائى المخرج خالد يوسف الذى بدأ منذ أيام تصوير فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، وآخر فيلم أخرجع خالد يوسف كان فيلم "كارما" وكان بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وغادة عبدالرازق وماجد المصري وزينة ووفاء عامر.