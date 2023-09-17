شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان بدون خاتم الزواج بشوارع نيويورك فى أول ظهور بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر هيو جاكمان علنًا للمرة الأولى بعد انفصاله عن زوجته ديبورا لي فيرنس عقب 27 عامًا من الزواج، وظهر بطل فيلم X-Men البالغ من العمر 54 عامًا في مدينة نيويورك في وقت مبكر من اليوم حيث كان يتولى بعض المهمات في جميع أنحاء المدينة، وهو بدون خاتم الزواج مثلما ظهر خلال الصور التي تم التقاطها له.



هيو بدون الخاتم

وكان الثنائى هيو جاكمان وزوجته أعلنا انتهاء قصة زواجهما، بعدما اقتربت من ثلاثة عقود قضياها معًا كزوجين، وذلك في بيان لهما أكدا فيه أنهم انفصلا بكل هدوء بعد قضاء معظم حياتهما سويًا.



هيو جاكمان

وجاء البيان بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم لما يحظيان به من شهرة كبيرة إلى جانب كونهما كانا دومًا ما يتحدثا عن علاقتهما بكل امتنان وحب.