شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لـ مهرجان الغردقة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري بمدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الباسوسي إن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التليفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل أشكال العنف والعنصرية، وتضم اللجنة في عضويتها كل من النجمة داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.

وقال الناقد السينمائي محمد السيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان أن القائمة تضم أفلامًا مهمة، شاركت في مهرجانات دولية وحصد فيها جوائز، إضافة إلى فيلمين عرض عالمي أول في الغردقة، وهما الفيلم المصري "السيرة العباسية" والهندي "كل ذلك في رأسك" .

وأضاف أن المسابقة تضم أيضًا أفلام "مذكرات بولينا" من كرواتيا، و"قصة" المغرب، و"أبناء رمسيس" فرنسا، و"وآخر السعاة" من العراق، و"الحراسة الليلية" ألمانيا، اضافة الى الفيلم الوثائقي "لستُ لقيطًا" إنتاج لبنان ـ رومانيا.

أوضح أن المهرجان يضم 3 مسابقات، الاولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية لفيلم القصير، بالإضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة التحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لافضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة.

وإشار المدير الفني للمهرجان إلى إقامة قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه أربعة أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان انها أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري "بوح"، والتونسي "وحلة"، و"حياة جديدة" من ايطاليا، وفيلم "المستشفى" انتاج المصري السعودي.